AZPROMO lädt Unternehmer zur Teilnahme an Forum in Moskau ein

Baku, 27. November, AZERTAC

Der Fonds zur Export-und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) lädt lokale Unternehmer zur Teilnahme in Moskau am IV. Internationalen Investitionsforum und der Ausstellung "Gewächshauskomplexe in Russland: Investitionen, Innovationen und Regulierung" ein.

Nach Angaben des Fonds findet die Veranstaltung am 4. und 5. Dezember in Moskau statt.