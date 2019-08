AZPROMO lädt Unternehmer zur Teilnahme an Tender in Lettland ein

Baku, 24. August, AZERTAC

Der Fonds zur Export-und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) hat an lokale Unternehmer appelliert, an einem Tender in Lettland teilzunehmen.

AZERTAC zufolge erklärte das staatliche lettische Unternehmen Eiropas Dzezcela Linjas einen Tender für das Projekt für den Bau eines Frachtterminals in Salaspils.

Interessierte Unternehmer können sich zur Teilnahme am Tender unter folgendem Link anmelden: http://edzl.lv/lv/par-edzl/kas-ir-edzl.