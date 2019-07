AZPROMO lädt lokale Unternehmer zur Teilnahme an Messe in Vietnam ein

Baku, 26. Juli, AZERTAC

Der Fonds zur Export-und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) lädt lokale Unternehmer ein, an der internationalen Ausstellung für Maschinenbau und Technologien in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei “Vietnam Growtech 2019“, die vom 31. Oktober bis 2. November in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi stattfindet, teilzunehmen.