Abgeordneten des lettischen Sejms verurteilen jüngste militärische Provokationen Armeniens

Riga, 23. Juli, AZERTAC

Eine Gruppe von Abgeordneten des lettischen Sejms haben jüngste militärische Provokationen der armenischen Streitkräfte in Richtung der Region Towus an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan verurteilt.

Dies wurde in einem offenen Brief erklärt, der im Namen von 15 Mitgliedern der Gruppe für die Förderung der Zusammenarbeit mit dem aserbaidschanischen Parlament im lettischen Sejm an die aserbaidschanisch-lettische interparlamentarische Arbeitsgruppe im aserbaidschanischen Parlament adressiert wurde, wie das lettische Büro von AZERTAC berichtet. In ihrem Brief sprachen lettische Abgeordneten dem aserbaidschanischen Volk in tiefster Trauer ihr Beileid zum Tod von aserbaidschanischen Soldaten aus, die durch Artilleriebeschuss der armenischen Streitkräfte getötet wurden. Sie äußerten sich auch ernsthaft besorgt über die militärische Eskalation der Lage an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze. Im Brief heißt es weiter, dass Berg-Karabach und einige angrenzende Gebiete Aserbaidschans von Armenien besetzt wurden und kontrolliert werden.

-0-