Abkommen über aserbaidschanisch-türkische Zusammenarbeit im Bereich Energie und Bergbau ratifiziert

Baku, 16. Mai, AZERTAC

Das am 25. Februar 2020 in Baku unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung der Republik Türkei über die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Bergbau ist genehmigt worden.

AZERTAC zufolge unterzeichnete Präsident Ilham Aliyev am Freitag ein Dekret "Über die Ratifizierung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung der Republik Türkei über die Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Bergbau".

Nach Inkrafttreten des Abkommens wird das Energieministerium der Republik Aserbaidschan die Umsetzung seiner Bestimmungen gewährleisten.