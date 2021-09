Abschlussfeier der internationalen Übung “Drei Brüder- 2021“ in Baku VIDEO

Baku, 21. September AZERTAC

Am Dienstag, dem 21. September fand in Baku die Abschlussfeier der internationalen Übung “Drei Brüder – 2021“ statt, an der Spezialeinheiten Aserbaidschans, der Türkei und Pakistans teilnahmen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC hielt der Kommandeur der aserbaidschanische Spezialeinheiten, Held des Vaterländischen Krieges, Generalleutnant Hikmat Mirzayev, eine Rede bei der Abschlussveranstaltung, nachdem die Nationalhymnen der teilnehmenden Länder intoniert worden waren.

Er gratulierte allen Teilnehmern zu einem erfolgreichen Abschluss der Übungen und äußerte sich lobend über eine erfolgreiche Ausführung von allen gestellten Aufgaben. Generalleutnant Hikmat Mirzayev wies auf die Bedeutung der gemeinsamen Übung in Hinsicht auf die Weiterentwicklung der Fähigkeiten von Spezialeinheiten der drei Bruderländer hin. Er bezeichnete diese zum ersten Mal in Baku durchgeführte gemeinsame Übung als Beispiel für enge Freundschaft und enge Zusammenarbeit zwischen den drei Bruderländern.

Der Kommandeur der Spezialeinheiten der türkischen Streitkräfte, Generalleutnant Ömer Ertuğrul Erbakan, der Chef der Abteilung für Sicherheit und Terrorismusbekämpfung der Streitkräfte der Islamischen Republik Pakistan, Generalmajor Mumtaz Hussein hielten ebenfalls eine Rede bei der Abschlussfeier und zeigten sich zuversichtlich, dass sich die bestehenden engen Beziehungen zwischen drei Bruderländern auch weiterhin stärken werden.

Nach den Reden wurden den Teilnehmern Erinnerungsgeschenke überreicht.

Die Veranstaltung ging mit einem Kulturprogramm “Wir sind heute zusammen und werden auch morgen zusammen sein!“ zu Ende.