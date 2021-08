Acht weitere aserbaidschanische Unternehmen werden Apfel nach Russland exportieren

Baku, 10. August, AZERTAC

Der Föderale Dienst für Veterinär- und Phytosanitäraufsicht "Rosselkhoznadzor" hat acht weiteren aserbaidschanischen Unternehmen erlaubt, seit dem 10. August ihre Äpfel nach Russland zu exportieren, wie AZERTAC mitteilte .

Die Unternehmen, die Äpfel importieren dürfen, sind: Agroline, M-AGROFRESH und ECO FRUITS GmbH mit Sitz in der Region Gusar, NIAB GmbH mit Sitz im Nasimi Rayon von Baku, EL FRUITS mit Sitz in Nizami Rayon von Baku, GF Company GmbH mit Sitz im Bezirk Narimanov von Baku, Mail Kischiyev, natürliche Person aus dem Bezirk Narimanov, und Müsbat Hasanov, natürliche Person, die in der Region Schämkir tätig ist.