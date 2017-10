Afghanistan: Tote bei Attentat in Kabul

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Ein Minderjähriger hat sich im Diplomaten- und Regierungsviertel der afghanischen Hauptstadt Kabul in die Luft gesprengt und mindestens sieben Menschen mit in den Tod gerissen. Das berichtet die Kabuler Polizei. Außerdem gab es mindestens 21 Verletzte.

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, bei dem Selbstmordattentäter handle es sich um einen 13 bis 15 Jahre alten Jungen. Einem Polizeisprecher zufolge war der Attentäter möglicherweise sogar erst zwölf Jahre alt. Alle Opfer seien Afghanen und Zivilisten. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte den Anschlag für sich.

Die Explosion ereignete sich gegen 16 Uhr Ortszeit, wenn viele Angestellte ihre Büros in Kabul verlassen. Der Attentäter hatte sich offenbar problemlos in eine eigentlich schwer bewachte Zone eingeschlichen.

In ersten Informationen des Verteidigungsministeriums hieß es zunächst, der Attentäter sei auf einem Motorrad unterwegs gewesen und habe den ersten Kontrollpunkt zur sogenannten Grünen Zone in Kabul überwunden. Am zweiten Kontrollpunkt sei er gestoppt worden, woraufhin der Sprengsatz explodiert sei. Welches Ziel der Attentäter treffen wollte, sei nicht klar.

Drahtzieher sollen die Taliban oder der IS gewesen sein.