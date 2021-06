Aghdam: Armenischer Schützengraben trennt Gräber von Schwestern auf dem Friedhof im Dorf Yusifjanli

Aghdam, 8. Juni, AZERTAC

Im Laufe von 30 Jahren beging Armenien in den besetzten Gebieten Aserbaidschan beispiellose Vandalismusakte gegen das kulturelle und historische Erbe Aserbaidschans, zerstörte und schändete historische, kulturelle und religiöse Denkmäler und Friedhöfe. Vielleicht gibt es keine religiösen und moralischen Werte für sie. Die Fotos, die auf dem Friedhof im von der Besatzung befreiten Dorf Yusifjanli im Rayon Aghdam aufgenommen worden sind, beweisen das oben Gesagte. Diese Bilder, die in den letzten Tagen in sozialen Netzwerken veröffentlicht worden sind, zeigen, dass die Gräber von nebeneinander begrabenen zwei Schwestern auf dem Friedhof im Dorf Yusifjanli durch Aushebung eines Schützengrabens voneinander getrennt wurden.

Die armenischen Truppen, die 1994 die Region besetzten, zogen auf dem Dorffriedhof Schützengräben und legten Minen. Dabei wurde ein Teil der Gräber zerstört. Dieser Graben trennte die Gräber der Schwestern Saryngul und Tayyara voneinander.

Guluza Gahramanova, jüngere Schwester von Saryngul und Tayara sagte beim Gespräch mit einem Regionalkorrespondenten von AZERTAC, dass nicht zwei, sondern vier Schwestern und ihre Mutter auf dem Friedhof begraben wurden. “Als mein Vater im Zweiten Weltkrieg an die Front ging, gab es in unserer Familie fünf Schwestern. Während des Krieges wurden vier von Schwestern krank und starben. Sie wurden auf dem Dorffriedhof nebeneinander begraben. Auf diesem Friedhof ist auch unsere 1993 verstorbene Mutter begraben. Dann wurde unser Dorf besetzt, wir wurden zu Binnenflüchtlingen. Seitdem konnten wir die Gräber nicht mehr besuchen. Neulich sahen wir im Internet ein Foto von den Gräbern der Schwestern und waren sehr traurig. Das Foto zeigt die Gräber von drei Schwestern. Tatsächlich muss es vier Gräber geben, von denen eines von den Armeniern beim Ausheben eines Grabens zerstört wurde.

Unser Dorf ist bereits von der armenischen Besatzung befreit. Inschallah (wenn Allah will) werden wir bald in unser Dorf zurückkehren und die Gräber unserer Verwandten besuchen. Im Moment ist es unmöglich und gefährlich, zu besuchen, weil das armenische Militär sowohl das Dorf, als auch den Friedhof vermint haben.“

Alle Felder, Wege und Gebiete werden derzeit von Minen geräumt. Auch das Dorf Yusifjanli wird bald wiederhergestellt, ebenso wie andere von den Armeniern zerstörte Gebiete.