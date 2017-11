Agjabadi: Staatspräsident Ilham Aliyev weiht Heimatkundemuseum ein VIDEO

Agjabadi, 28. November, AZERTAC

Das Heimatkundemuseum im Rayon Agjabadi ist nach einer vollständigen Rekonstruktion wieder zur Nutzung überlassen worden.

Staatspräsident Ilham Aliyev nahm am Dienstag, dem 28. November bei seinem Besuch in der Region an der Einweihung teil, berichtet ein AZERTAC-Korrespondent.

Das Staatsoberhaupt inspizierte im Museumsgebäude nach der Rekonstruktion geschaffene Bedingungen.

Man teilte dem Staatschef mit, dass das Museum seit 1980 funktioniert und das zweistöckige Museumgebäude vollständig rekonstruiert wurde.

Im Museum gibt es Ausstellungshallen, sowie einen Konferenzsaal mit 60 Sitzplätzen. Im Museum werden ca. 4782 wertvolle Exponate aufbewahrt. 360 von ihnen sind in der Ausstellungshalle des Museums zur Schau gestellt.