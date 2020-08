Ägypten: Fast 98 000 Corona-Fälle

Kairo, 27. August, AZERTAC

Die Zahl der bisher bestätigten Corona-Infektionen in Ägypten ist auf 98 000 gestiegen. Bisher starben in diesem Land 5317 Menschen an der Lungenkrankheit, wie das ägyptische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Verteidigungsministerium dieses Landes berichtet.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 206 weitere Menschen in Ägypten positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. 19 weitere Patienten sind gestorben, hieß es im Bericht des Ministeriums.