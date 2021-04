Ägypten. Mindestens 32 Tote bei Zusammenstoß zweier Züge

Kairo, 26. März, AZERTAC

Beim Zusammenstoß zweier Züge sind in Ägypten mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. 102 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, wie das AZERTAC Büro in Kairo mitteilte.

Die beiden Züge stießen demnach in Tahta südlich der Stadt Assiut zusammen. Der Ort liegt rund 375 Kilometer südlich von Kairo. Auf Bildern in den sozialen Medien waren entgleiste und umgekippte Waggons zu sehen. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Das Gesundheitsministerium bildete nach eigenen Angaben einen Krisenstab.

In Ägypten kommt es immer wieder zu schweren Zugunglücken.