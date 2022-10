Ägyptischer Botschafter: Wir sind bereit, zu weiterem Ausbau der Beziehungen zwischen AZERTAC und MENA beizutragen VIDEO

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Wir sind bereit, zum weiteren Ausbau der Beziehungen zwischen den Nachrichtenagenturen AZERTAC und MENA beizutragen.

Das sagte der ägyptische Botschafter in Aserbaidschan, Hesham Mohamed Naghi Abdel Hamidi, bei einem Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Nachrichtenagentur AZERTAC, Aslan Aslanov.

Der Botschafter sprach den 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Ägypten und Aserbaidschan an und sagte: ”Die Zusammenarbeit im Bereich des Informations- und Nachrichtenaustauschs tragen dazu bei, Völker einander noch näher zu bringen. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Erneuerung des 2007 zwischen AZERTAC und der MENA-Agentur unterzeichneten Memorandums of Understanding.”

Bei dem Treffen hob Aslan Aslanov hervor, dass AZERTAC sich zu weiterem Ausbau ihrer internationalen Beziehungen bestrebt.

“Die Agentur arbeitet heute mit vielen führenden Nachrichtenagenturen der Welt sowohl im bilateralen, als auch im Rahmen des Weltkongresses der Nachrichtenagenturen, der Organisation der Asiatisch-Pazifischen Nachrichtenagenturen (OANA) und der Union der Nachrichtenagenturen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (UNA) eng zusammen“, sagte er.