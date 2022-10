Aimchess Rapid: Shakhriyar Mamedyarov und Magnus Carlsen treffen aufeinander

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Heute startet mit dem “Aimchess Rapid“ das achte und vorletzte Turnier der online ausgetragenen “Meltwater Champions Chess Tour“.

AZERTAC zufolge werden der aserbaidschanische Großmeister Shakhriyar Mamedyarov und der amtierende Weltmeister Magnus Carlsen aus Norwegen aufeinander treffen.

In der ersten Turnierphase treffen die 16 Spieler in einem viertägigen Rundenturnier aufeinander. Magnus Carlsen wird auch dieses Mal das Teilnehmerfeld mit Weltklassespielern anführen.

Für einen Sieg in einer Runde gibt es 3 Punkte und 750 US-Dollar, für ein Unentschieden 1 Punkt und 250 US-Dollar. Die Bedenkzeit beträgt 15 Minuten plus 10 Sekunden pro Zug. Vor dem 40. Zug sind keine Remisangebote erlaubt.

In der zweiten Turnierphase an den folgenden vier Tagen treffen die acht erstplatzierten Spieler in einem K.-o.-System aufeinander, wobei jedes Match aus vier Partien besteht. Bei einem Unentschieden werden zwei Partien 5+3 gespielt und nötigenfalls eine Entscheidungspartie. Weiß erhält 5 Minuten und muss gewinnen, Schwarz hat nur 4 Minuten und ein Remis reicht für den Matchsieg.