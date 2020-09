Aktuelle Coronazahlen in Russland: 8135 Neuinfektionen in 24 Stunden

Moskau, 28. September, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden haben sich in Russland 8135 weitere Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 1 159 573 erhöht.

Binnen 24 Stunden sind 61 Patienten an Covid-19 gestorben, 2702 weitere Patienten erholten sich wieder von der Lungenkrankheit. Damit stieg die Gesamtzahl der von dieser Krankheiten wieder genesenen Menschen auf 945 920, wie das russische Büro von AZERTAC berichtete.

Bisher starben in Russland 20 585 Menschen an COVID-19.

Nach den USA, Indien und Brasilien ist Russland mit den meisten Corona-Infektionen weltweit.