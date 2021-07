Aktuelle Erdbeben weltweit

Baku, 3. April, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden gab es 4 Erdbeben der Stärke von 5.0 oder höher, 43 Beben der Stärke von 4.0-4.9, 120 Beben der Stärke von 3.0-3.9 und 257 Beben der Stärke von 2.0-2.9. Außerdem wurden 578 Beben kleiner als 2.0 registriert, die Menschen normalerweise nicht spüren können, wie AZERTAC unter Berufung auf die Webseite VolcanoDicovery.com berichtet.

Größtes Erdbeben am Freitag: Stärke 5.3 - South Pacific Ocean, Neuseeland, am Freitag, 2. Apr 2021 um 11:10 Lokalzeit

Jüngstes Beben: Stärke 3.7 - 39 Km SSE From Astipalaia, Greece, am Freitag, 2. Apr 2021 um 20:21 Lokalzeit.

In Nevada, USA bebte am Freitag die Erde mit einer Stärke von 4.0. Laut Angaben des United States Geological Survey ereignete sich das Beben am Freitag, dem 2. April 2021, gegen Mittag um 12:08 Lokalzeit 57 km nordwestlich von Tonopah (Nye County, Nevada) in einer Tiefe von 10.4 km.