Alexander Lukaschenko: Beziehungen zwischen Belarus-Aserbaidschan in höchste Entwicklungsetappe strategischer Partnerschaft eingetreten

Baku, 29. Juni, AZERTAC

In den letzten Jahren sind die Beziehungen zwischen Belarus und Aserbaidschan in die höchste Entwicklungsetappe der strategischen Partnerschaft eingetreten. Die beiden Länder arbeiten in vielen Bereichen eng zusammen und vertreten gleiche Positionen in wichtigen internationalen Fragen.

AZERTAC zufolge schrieb das der belorussische Präsident Alexander Lukaschenko in seinem Glückwunschschreiben an Präsident Ilham Aliyev anlässlich des 25. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Belarus und Aserbaidschan.

Alexander Lukaschenko sprach im Schreiben die soliden wirtschaftlichen Grundlagen der Zusammenarbeit sowie die Umsetzung einer Reihe von Projekten im Bereich der Industrie und zeigte sich zuversichtlich, dass sich die traditionellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern im Interesse der belorussischen und aserbaidschanischen Bevölkerungen auch weiterhin dynamisch weiterentwickeln werden.