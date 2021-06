Algerisches Portal: Aserbaidschan fordert Armenien auf, Provokationen an der Staatsgrenze zu beenden

Kairo, 4. Juni, AZERTAC

Im algerischen Portal “Al Harir“ wurde ein Bericht über die Stellung des aserbaidschanischen Außenministeriums zur nächsten Provokation Armeniens in Richtung der von der armenischen Besatzung befreiten aserbaidschanischen Region Kelbadschar veröffentlicht, wie das AZERTAC-Büro in Kairo mitteilte.

Nach Angaben des aserbaidschanischen Außenministeriums wurde eine weitere Provokation der armenischen Streitkräfte am 1. Juni 2021 in Richtung des Dorfes Armudlu in der aserbaidschanischen Region Kelbadschar verhindert. Am 1. Juni gegen 20:00 Uhr Lokalzeit drangen etwa 40 Mann starke Einheit der armenischen Streitkräfte in das Gebiet von Aserbaidschan etwa 400 Meter in Richtung des Dorfes Armudlu der Region Kelbadschar der Republik Aserbaidschan ein. Die aserbaidschanische Armee leitete Sofortmaßnahmen ein. Daraufhin wurden armenische Einheiten aus dem Territorium Aserbaidschans abgezogen.

Im Bericht heißt es, dass Aserbaidschan Armenien dazu aufgefordert hat, sich an die Grundsätze des Völkerrechts zu halten, auf die Verschärfung der Spannungen an der Grenze zu verzichten und die Provokationen an der aserbaidschanischen Staatsgrenze zu beenden. Aserbaidschan erklärte zugleich, dass es für den Beginn des Prozesses der Abgrenzung und Demarkation der Staatsgrenzen zwischen den beiden Ländern eintritt, hieß es weiter.