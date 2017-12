Ali Hasanov: Aserbaidschan legt großen Wert auf die Stärkung der Solidarität in der islamischen Welt VIDEO

Baku, 1. Dezember, AZERTAC

Am Freitag, dem 1. Dezember traf sich der Assistent für sozial-politische Angelegenheiten des Präsidenten Ali Hasanov mit Vertretern der führenden Medien in Ägypten, die auf Einladung vom internationalen Eurasischen Pressefonds und dem Journalistenverband der Mitgliedstaaten der Organisation für islamische Zusammenarbeit zu einem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen sind.

Ali Hasanov informierte die Gäste über die Geschichte von Aserbaidschan und sprach eine rasche Entwicklung und Fortschritte des Landes unter der Führung von Präsident Ilham Aliyev, sowie alte multikulturelle und tolerante Traditionen an und wies darauf hin, dass Aserbaidschan der Stärkung der Solidarität der islamischen Welt große Bedeutung beimisst.

Aserbaidschan setzt sich aktiv für die weltweite Förderung seines Modells der Toleranz, sowie für den interkulturellen Dialog ein, fügte Ali Hasanov hinzu. Er gab den Medienvertretern der muslimischen Länder Informationen über den armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konflikt und verwies auf die Bedeutung der Zusammenarbeit im Hinblick auf die Vermittlung der Wahrheiten über die Probleme und Fortschritte unserer Völker und Länder an die Weltöffentlichkeit und beantwortete dann Fragen der ägyptischen Journalisten.

Delegationsmitglieder zeigten sich mit dem Besuch in Aserbaidschan zufrieden und bedankten sich für Bedingungen, die für das Treffen geschaffen wurden.

Abschließend erhielten die Gäste Publikationen über die Fakten über die Genozidpolitik, die die Armenier in den letzten zwei Jahrhunderten gegen das aserbaidschanische Volk verfolgt haben.