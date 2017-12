Ali Hasanov: Eine Reihe von Behauptungen von Financial Times sind voreingenommen und dienen zu eigenen Interessen bestimmter ausländischer anti-aserbaidschanischer Kreise

Baku, 20. Dezember, AZERTAC

Der Assistent für sozial-politische Angelegenheiten des Präsidenten Ali Hasanov kommentierte eine Reihe von Behauptungen der in London erscheinenden Wirtschaftszeitung “Financial Times“ über Aserbaidschan.

Ali Hasanov teilte der Nachrichtenagentur AZERTAC mit, dass eine Reihe von Behauptungen, die “Financial Times“ über Aserbaidschan in ihrem Artikel mit dem Titel "Europarat lehnt die Menschenrechte ab" aufgestellt worden sind, subjektiv, voreingenommen sind und zu eigenen Interessen bestimmter ausländischer anti-aserbaidschanischer Kreise dienen. Es ist nur zu bedauern, dass die Financial Times und andere so bekannte Publikationen wie immer unter dem Einfluss bestimmter Kreise mit ihren unbegründeten Behauptungen auf Aserbaidschan zielen, eine verleumderische Kampagne gegen unser Land durchführen, fügte Ali Hasanov hinzu.

Aserbaidschan ist ein stabiles und tolerantes Land, entwickelt sich demokratisch und hat eine starke Wirtschaft, genießt ein hohes internationales Ansehen. In Aserbaidschan sind alle Freiheiten gewährleistet. Die Politik des Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev dient zu den nationalen Interessen des aserbaidschanischen Volkes und wird von der Öffentlichkeit unterstützt.

Es ist kein Zufall, dass 81 Prozent der aserbaidschanischen Bevölkerung nach den Ergebnissen einer Umfrage der niederländischen Partnerorganisation ACT LLC, die im Auftrag des Programms der östlichen Partnerschaft durchgeführt ist, für die Politik der Regierung geäußert haben. Natürlich beunruhigt dieser Faktor Armenien und die armenische Lobby, ihre ausländischen Gönner. Mit allen möglichen Mitteln versuchen diese Kräfte, den Ruf Aserbaidschans zu untergraben. Die Verwandlung solcher Publikationen wie der Financial Times in ein Werkzeug in den Händen dieser Kreise ist schwerwiegender Mangel und schadet transnationalen Medien.