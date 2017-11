Baku, 8. November, AZERTAC

Am 8. November ist der Assistent für sozial-politische Angelegenheiten des Präsidenten Ali Hasanov mit einer Delegation bestehend aus Gemeindeleitern des türkischen Gemeindeverbandes von Çukurova zusammengetroffen, berichtet AZERTAC.

Ali Hasanov betonte, dass Aserbaidschan und die Türkei zwei Bruderländer sind, die gemeinsame nationale und spirituelle Werte und historische Wurzeln haben. Er erinnerte daran, dass der Ausdruck "Wir sind zwei Staaten, eine Nation" von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev und "die Freude von Aserbaidschan ist unsere Freude und die Trauer Aserbaidschans ist unsere Trauer" vom Gründer der Republik Türkei Atatürk bildet das Wesen der Philosophie der aserbaidschanisch-türkischen Beziehungen. Dank gemeinsamen Bemühungen des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev und des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wurden die Beziehungen zwischen den beiden Bruderländern noch intensiver und stärker und haben eine strategische Allianz erreicht, fügte er hinzu.

Ali Hasanov betonte die Unterstützung der lokalen Gemeinden bei der effektiven Tätigkeit von Diaspora-Organisationen in der Türkei und stellte fest, dass Ausstellungen, Konzertprogramme, wissenschaftlich-praktische Konferenzen und andere Veranstaltungen, die regelmäßig stattfinden, auch in Aserbaidschan mit großer Begeisterung verfolgt werden.

Die Liebe zu Heydar Aliyev in der Türkei spiegelt sich auch in den Aktivitäten der Gemeinden wider. In der Stadt Jeyhan der Provinz Adana wurde ein Park und ein Denkmal zum Andenken an Heydar Aliyev angelegt. Darüber hinaus wird die Eröffnung einer Universität namens Heydar Aliyev geplant. Außerdem sind auf Initiative der türkischen Gemeinden im Bruderland eine Reihe von Denkmäler errichtet, Parks angelegt, Museen verbunden mit Aserbaidschan gegründet und andere Arbeiten durchgeführt, sagte A.Hasanov.

Der Assistent des Präsidenten sagte, dass die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Regierungsbehörden und lokalen Selbstverwaltungsorganen der Türkei mit Exekutivorganen Aserbaidschans in Hinsicht für die weitere Entwicklung des gegenseitigen Vertrauens zwischen Aserbaidschan und der Türkei von großer Bedeutung ist. In diesem Sinne sind gegenseitige Besuche von entscheidender Bedeutung, sagte A. Hasanov.

Auch die Aufnahme der brüderlichen Beziehungen zwischen verschiedenen Städten Aserbaidschans und der Türkei haben sehr große Bedeutung für den Austausch von Erfahrungen im Bereich der lokalen Selbstverwaltung. Derzeit sind die aserbaidschanischen Stadt Gandschä mit den türkischen Städten Izmir, Kars, Bursa, Ordu, Ankara, Elağız, Eskişehir, Sumgait mit Jeyhan, Khatai Bezirk von Baku mit Tarsus, Nasimi Bezirk mit Izmit, Scheki mit Meram, Mingatschewir mit Gölbaşı, Schamachi und Scharur mit Igdır Partnerstädte.

Die Beziehungen zwischen den Gemeinden von Aserbaidschan und der Türkei entwickeln sich auch im Rahmen verschiedener Konferenzen und Ausstellungen. Es ist bemerkenswert, dass die türkischen Gemeinden solche Veranstaltungen nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland organisieren.

Die Gedenkstätten zum Gedenken an türkische Soldaten, die im Jahre 1918 bei den Kämpfen gegen die bewaffneten Einheiten des Bolschewiken und Daschaken in Aserbaidschan getötet wurden, sind wiederaufgebaut oder restauriert worden. Jedes Jahr finden am 15. September die Gedenkfeier vor dem zum Gedenken an türkische Soldaten errichtete Denkmal statt, so A. Hasanov.