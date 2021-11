Am Donnerstag startet in Baku 28. Trampolin Weltmeisterschaft der Altersklassen

Baku, 24. November, AZERTAC

Am Donnerstag, 25. November startet in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku die 28. Trampolin Weltmeisterschaft der Altersklassen.

Traditionell die letzte WM einer olympischen Turnsportart ist die der Trampolinturnerinnen und -turner. Jedes Jahr Ende November messen sich die Besten der Welt, eine Woche später folgen die Weltmeisterschaften der Altersklassen (World Age Group Competition = WAGC) an selber Stelle. In diesem Jahr finden Pandemie bedingt die Weltmeisterschaften im selben Jahr wie die Olmpischen Spiele statt.

An den Weltmeisterschaften werden 621 Athletinnen und Athleten aus 32 Ländern teilnehmen. Die Turnerinnen und Turner werden in den Wettkämpfen sowohl im Trampolin, als auch im Tumbling und Doppel- Minitrampolin in den Altersklassen 11-12, 13-14, 15-16 und 17-21 gegeneinander antreten.