Am Gipfel teilnehmende Staats- und Regierungschefs pflanzten einen Baum auf dem Platz “Registan“ in Samarkand VIDEO

Samarkand, 11. November, AZERTAC

Am Freitag, dem 11. November pflanzten die Staats- und Regierungschefs, die am IX. Gipfeltreffen der Organisation Türkischer Staaten teilnehmen, Bäume auf dem Platz “Registan“ in Samarkand.

Präsident Ilham Aliyev nahm ebenfalls an der Baumpflanzzeremonie teil.