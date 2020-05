Am Samstag in Aserbaidschan 5912 Corona-Tests durchgeführt

Baku, 23. Mai, AZERTAC

Am Samstag, dem 23. Mai sind in Aserbaidschan insgesamt 5912 Corona-Tests durchgeführt worden. AZERTAC zufolge wurden bislang landesweit 265. 67 Tests durchgeführt.

Derzeit gibt es in Aserbaidschan 1427 aktive Coronavirus-Patienten. Momentan befinden sich 55 Patienten auf der Intensivstation. 9 von ihnen werden künstlich beatmet.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass binnen 24 Stunden in Aserbaidschan 127 neue Infektionsfälle nachgewiesen wurden. 107 Patienten sind als geheilt nach Hause entlassen worden. 3 weitere Personen, die positiv auf Covid-19 ausfielen und in den Jahren 1948, 1952 und 1982 geboren sind, sind gestorben.

AZERTAC zufolge gab dies der Corona-Krisenstab beim Ministerkabinett am Samstag bekannt.

In Aserbaidschan wurden bisher 3982 Fälle nachgewiesen, 49 Menschen sind durch Covid-19 verstorben. Bislang wurden 2506 Corona-Patienten aus den Krankenhäusern geheilt nach Hause entlassen.

Die Therapie von 1427 Corona-Patienten wird fortgesetzt,