Baku 6. Juni, AZERTAC An der Militärparade am 24. Juni zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler in Moskau werden ebenfalls 75 Soldaten der Aserbaidschanischen Armee teilnehmen. AZERTAC zufolge teilte das der stellvertretende Vorsitzende der Organisation für Kriegsveteranen, Arbeit und Streitkräfte der Republik Aserbaidschan, Oberst Jalil Khalilov, als er über die Rolle des aserbaidschanischen Volkes und Öls bei diesem Sieg sprach. In Russland werden derzeit die Vorbereitungen auf die Militärparade getroffen. Präsident Wladimir Putin werde die Parade mit internationalen Gästen von der Tribüne am Roten Platz abnehmen.

