An den Feiertagen mehr als 25.000 Bäume gepflanzt

Baku, 4. Januar, AZERTAC

An den Feiertagen und in den Ferien wurden in einer 15 ha großen Freiflächen und Gebieten des Waldfondslandes des Landes 25.000 weitere Bäume gepflanzt und 1 Tonne Saatgut gesät.

Jabbar Garibov, Beamter des forstlichen Entwicklungsdienstes teilte der Nachrichtenagentur AZERTAC mit, dass die günstigen Wetterbedingungen ermöglichen, die Arbeiten an der Bewaldung weiter durchzuführen.