An den Präsidenten der Europäischen Turnunion Farid Gayibov

Wir gratulieren Ihnen herzlich zu Ihrer Wahl zum Präsidenten der Europäischen Turnunion und wünschen Ihnen für die Ausübung Ihres Amtes viel Erfolg.

Zum ersten Mal wird der aserbaidschanische Vertreter den europäischen Sportverband leiten. Dies ist ein Ausdruck einer hohen Wertschätzung für eine rasante Entwicklung des Turnsportes in Aserbaidschan in den letzten Jahren durch die europäische Turnfamilie. Die Ausrichtung der Gymnastik-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften auf der höchsten Ebene in Aserbaidschan, sowie die Errichtung der nationalen Gymnastikarena und Gymnastikabteilungen in den Regionen des Landes, die den höchsten Standards entsprechen, wurden von der Europäischen Turnunion hoch eingeschätzt.

Ihre aktive Tätigkeit im Posten als Vizepräsident der Europäischen Turnunion spielte eine große Rolle bei Ihrer Wahl zum Präsidenten der Europäischen Turnunion.

Noch einmal gratulieren wir Ihnen und wünschen Ihnen viel Erfolg.

Präsident der Republik Aserbaidschan,

Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Ilham Aliyev.

Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan,

Präsidentin des Aserbaidschanischen Turnverbandes Mehriban Aliyeva

Baku, 3. Dezember 2017.