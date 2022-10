Andris Ravinsch: Ich schätze Aktivitäten von Präsident Ilham Aliyev in Richtung der Wiederbelebung Karabachs hoch ein

Baku, 8. Oktober, AZERTAC

Auch unsere Stadt wurde 1944 zerstört. Forscher sagen, dass 93-95 Prozent der Stadt Jelgava zerstört wurden. Ich habe genau das Gleiche in Agdam erlebt. Ich bin erstaunt über die Arbeit, die in der Stadt in so kurzer Zeit geleistet wurde. Ich schätze die Aktivitäten von Präsident Ilham Aliyev in Richtung der Wiederbelebung Karabachs hoch ein.

Das sagte Andris Ravinsch, Teilnehmer des in Agdam und Baku organisierten National Urban Forum, Bürgermeister von Jelgava, Lettland, in seinem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AZERTAC.

Der Bürgermeister von Jelgava machte darauf aufmerksam, dass das Konzept Smart City auch in Lettland verwendet wird. Diese gesamtheitlichen Entwicklungskonzepte zielen darauf ab, Städte effizienter, technologisch fortschrittlicher, ökologischer und sozial inklusiver zu gestalten, so Andris Ravinsch.