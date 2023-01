Anlässlich der 20. Januartragödie teilt Präsident Ilham Aliyev Beitrag in sozialen Medien

Baku, 19. Januar, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat anlässlich der blutigen Ereignisse am 20. Januar 1990 in Baku ein Foto in den sozialen Medien geteilt.

Auf dem Foto wurden folgende Worte geschrieben: “20. Januar – Möge Allah die Seelen all unserer Märtyrer in Frieden ruhen lassen!“.