Anlässlich des Internationalen Tages der Minenaufklärung teilt Präsident Ilham Aliyev Beitrag in sozialen Medien

Baku, 4. April, AZERTAC

Anlässlich des Internationalen Tages der Aufklärung über die Minengefahren und der Unterstützung bei der Minenräumung am 4. April hat Präsident Ilham Aliyev einen Beitrag in den sozialen Medien geteilt, wie AZERTAC mitteilte.

Im Beitrag heißt es: „Der 4. April ist der Internationale Tag der Aufklärung über die Minengefahren und der Unterstützung bei der Minenräumung. Armenien hat im Laufe von 30 Jahren mehr als 1 Million Minen in den besetzten Gebieten Aserbaidschans vergraben. Aserbaidschan gehört zu den am stärksten durch Landminen verseuchten Ländern der Welt. Seit Anfang der 1990er Jahre sind mehr als 3.300 unserer Bürgerinnen und Bürger Landminen zum Opfer gefallen. Seit Ende des Vaterländischen Krieges am 10. November 2020 wurden ca.300 aserbaidschanische Staatsbürger bei dem Minenterror getötet oder schwer verletzt.

Aserbaidschan wird humanitäre Minenräumung zum nationalen Ziel für nachhaltige Entwicklung erklären. Unser Land setzt sich aktiv dafür ein, dass humanitäre Minenräumung eine Initiative des 18. Ziels der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ist. Aserbaidschan hat auch vorgeschlagen, eine Gruppe gleichgesinnter minengefährdeter Länder zu bilden.

Derzeit werden in unseren befreiten Gebieten groß angelegte Wiederaufbauarbeiten durchgeführt. Humanitäre Minenräumung auf der Grundlage moderner Technologien und Aufklärung über die Minengefahren sind Teil dieser Arbeiten. Ich würdige Leistungen unserer Minenräumer, die Tag und Nacht arbeiten und dabei ihr Leben riskieren. Die internationalen Bemühungen sollten verstärkt werden, um dem Minenterrorismus in der Welt ein Ende zu setzen.“