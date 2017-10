Anmeldungen für 39. Vodafone Istanbul-Marathon begonnen

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Der 39. Vodafone Istanbul-Marathon wird am 12. November gelaufen, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC unter Berufung auf TRT berichtet.

Die Anmeldungen für den von der Großstadtverwaltung von Istanbul organisierten Lauf haben indes begonnen. Der im Rahmen des Marathons jedes Jahr organisierte Volkslauf findet in diesem Jahr unter dem Motto “Wir laufen für die Zukunft unserer Kinder“ statt. Der Marathon beginnt in Altunizade und endet in Vodafone Park. Unterdessen werden die T-Shirts für den Volkslauf zwischen dem 9. und 11. November auf der Yenikapı Marathon- und Sportmesse verteilt.