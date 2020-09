Antalya: 11.000 Flüge im Monat August 2020

Baku, 3. September, AZERTAC

Seit der Wiederaufnahme der Flüge im Zuge des Normalisierungsprozesses während der Coronavirus-Pandemie hat auch der Betrieb am Flughafen Fraport TAV Antalya Fahrt aufgenommen. Im Monat August 2020 seien insgesamt 11.000 Flüge mit 1.747.617 Passagieren abgefertigt worden, wie AZERTAC unter Berufung auf offiziellen Twitter-Account des Flughafens Antalya mitteilt.

Die Flüge kamen über 117 Routen aus 31 Ländern und mit 57 Fluggesellschaften, so die Mitteilung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Wegen der Flugbeschränkungen während der Pandemie kamen die Flüge auf dem Flughafen Antalya ab März nahezu zum Erliegen. Erst ab dem 1. Juni war der Flughafen einer der ersten, die wieder für Inlandsflüge geöffnet wurden, gemeinsam mit Istanbul und Ankara. Ab dem 1. Juli kamen internationale Flüge dazu – allerdings keine aus Russland und nur wenige aus Deutschland.

Nachdem am 4. August die deutsche Reisewarnung für die Provinzen Antalya, Aydin, Izmir und Mugla aufgehoben und die Ferienflieger aus Russland ab dem 10. August gestartet worden waren, kam "Leben in die Bude". Tourismusexperten erwarten, dass sich die diesjährige Urlaubssaison bis in den Spätherbst hineinziehen könnte.