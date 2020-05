Apfelexporte in ersten vier Monaten 2020 gesunken

Baku, 14. Mai, AZERTAC

Die Apfelexporte sind in Aserbaidschan im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

In Aserbaidschan wurden in den ersten vier Monaten 19,7 Tausend Tonnen Apfel im Wert von 8,3 Millionen Dollar umgesetzt. Das sind 8,6 Tausend weniger als in der gleichen Vorjahreszeit, wie AZERTAC unter Berufung auf das Zollkomitee berichtete.

Es sei darauf hingewiesen, dass im gleichen Zeitraum des Vorjahres 35,4 Tausend Tonnen Äpfel im Wert von 14,6 Millionen Dollar aus Aserbaidschan in verschiedene Länder exportiert wurden.