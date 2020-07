Arbeitsgruppe ermittelt Schadenshöhe in Region Towus- REPORTAGE

Towus, 23. Juli, AZERTAC

Im Auftrag von Präsident Ilham Aliyev ermittelt eine Arbeitsgruppe bestehend aus Sachverständige derzeit die Höhe der Schäden an der aserbaidschanischen Zivilbevölkerung und am Staatseigentum, die bei jüngsten militärischen Zusammenstößen in Richtung der Region Towus an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan zugefügt wurden.

AZERTAC zufolge besuchte die Arbeitsgruppe 61Häuser und Objekte in 6 aserbaidschanischen Dörfern der Region Towus - Aghdam, Alibeyli, Dondar Guschtschu, Vahidli, Yukhari Oysuzlu und Aschagi Oysuzlu, durch Artilleriebeschuss der armenischen Streitkräfte schwer beschädigt wurden, und ermittelten die Schadenshöhe.

Bald werden die Ergebnisse der Schadensbewertung öffentlich bekannt gegeben werden.