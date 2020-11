Arbeitsgruppe ermittelt Schadenshöhe in der Terter Region

Baku, 14. November, AZERTAC

Per Dekret des aserbaidschanischen Präsidenten vom 6. November 2020 wurde eine Kommission gebildet, um infolge der Aggression der armenischen Streitkräfte seit dem 27. September 2020 aserbaidschanischen Zivilisten, Unternehmern, dem Staatseigentum sowie den Infrastruktureinrichtungen zugefügten Schaden zu bewerten.

Wie ein Regionalkorrespondent von AZERTAC berichtet, halten sich aus Mitarbeitern und Sachverständigen verschiedener Regierungsbehörden bestehenden drei Arbeitsgruppen seit drei Tagen in der Region Terter auf und bewerten zugefügten Schaden.

Der Leiter der Arbeitsgruppe für die Region Terter, Gubad Heydarov, sagte beim Gespräch mit AZERTAC, dass nach vorläufigen Informationen etwa 2.000 Subjekte in 40 Siedlungen der Region Terter beschädigt wurden. Es ist möglich, dass deren Zahl zunimmt. In der Region Tartar gibt es drei Arbeitsgruppen. Am 13. November wurden mehr als 60 Objekte besichtigt und entsprechende Rechtsakte aufgenommen. Alle Bewertungsarbeiten sollten bis zum 10. Dezember abgeschlossen sein.