Armeespiele-2022: lranische Kriegsschiffe laufen Baku an

Baku, 7. August, AZERTAC

Die Raketenboote ”Peykan“ und "Dschövschan“ der iranischen Seestreitkräfte haben am 7. August einen Hafen in Baku angelaufen, um im Rahmen der Armeespiele-2022 am internationalen Wettbewerb ”Sea Cup” in den aserbaidschnaischen Hoheitsgewässern des Kaspischen Meeres teilzunehmen, teilte der Pressedienst des Verteidigungsministeriums der Nachrichtenagentur AZERTAC mit.