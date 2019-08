Armeespiele -2019: Abschlussfeier von “Meeres-Pokal-2019“ in Baku

Baku, 15. August, AZERTAC

Die Army Games laufen nun weiter. Der Wettbewerbs “Meeres-Pokal“, der im Rahmen der fünften Ausgabe der Internationalen Armeespiele im Kaspischen Meer ausgetragen wird, ist bereits zu Ende gegangen.

Das aserbaidschanische Team belegte mit 212 Punkten den ersten Platz, gefolgt von Russland mit 186 Punkten. Die kasachische Mannschaft nahm mit 142 Punkten den dritten Platz ein. Die iranischen Marineoffizier wurden mit 136 Punkten Vierte.

Heute fand im Ausbildungszentrum der Streitkräfte Aserbaidschans die Abschlussfeier des Wettbewerbs statt. Der Veranstaltung wohnten die Führung des Verteidigungsministeriums, hochrangige Offizier der Seestreitkräfte Aserbaidschans, Veteranen, Armeeangehörigen, darunter auch in Aserbaidschan akkreditierte Militärattachés von Teilnehmerstaaten, bei.

Am “Meeres-Pokal-2019“ in Baku nahmen neben Aserbaidschan die Mannschaften der Seestreitkräfte der Russischen Föderation, Iranischen Islamischen Republik und Kasachstan teil.

Die Vertreter der Streitkräfte der Türkei, Pakistans, Bahrains, Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate nahmen am Wettbewerb "Sea Cup-2019" als Beobachter teil.

Nach den Reden und der Überreichung des Pokals erklärte der stellvertretende Verteidigungsminister Aserbaidschans, Generalleutnant Karim Valiyev, den Wettbewerb Sea Cup-2019 für geschlossen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Veranstaltung wurde ein Konzertprogramm präsentiert.

Die Internationalen Armeespiele finden seit 2015 in neun Ländern, darunter auch in Aserbaidschan, statt. Es ist die fünfte Ausgabe der sogenannten "Army Games". Dutzende verschiedene Wettbewerbe sind Teil des Programms. Die Spiele laufen noch bis 17. August.

Aserbaidschanische Militärs nehmen neben dem Wettbewerb “Meeres-Pokal auch an den Wettkämpfen “Panzer-Biathlon“, “Feldküche“ in Russland, “Linie der Scharfschützen“ in Belarus, “Meister des Artilleriefeuers“ in Kasachstan und "Militärisch-medizinische Stafette" in Usbekistan teil.