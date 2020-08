Armenien: 253 weitere Corona-Patienten gestorben

Tiflis, 21. August, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden seien in Armenien 158 neue Fälle registriert worden, womit die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen in Armenien auf 42.477 erhöht. 253 weitere Corona-Patienten seien aus anderen Gründen gestorben.

AZERTAC zufolge teilte dies das Zentrum für Kontrolle und Prophylaxe von Krankheiten des Gesundheitsministeriums dieses Landes mit.

Wie es im Bericht weiter heißt, sind 6 weitere Corona-Patienten an der Lungenkrankheit gestorben. Damit stieg die Gesamtzahl der Todesfälle auf 842 gestiegen.

Armenien behandelt derzeit 5689 aktive Coronavirus-Kranke.