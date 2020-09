Armenien :Zahl der Corona-Fälle steigt 45.152

Tiflis, 9. September, AZERTAC

In Armenien ist die Gesamtzahl der Corona-Infektionen auf 45.152 gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden wurden 199 neue Fälle gemeldet. 2 Menschen starben an COVID-19, womit die Gesamtzahl der Todesfälle auf 905 erhöht.

AZERTAC zufolge geht das aus einem Bericht des Zentrums für Kontrolle und Prophylaxe von Krankheiten des Gesundheitsministeriums dieses Landes hervor.

279 Corona-Patienten starben aus anderen Gründen. 3 von denen sind binnen letzten 24 Stunden gestorben.

Armenien behandelt derzeit 2.945 aktive Corona-Kranke, hieß es.