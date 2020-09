Armenien: Zahl der Corona-Infektionen steigt auf 44 000

Tiflis, 1. September, AZERTAC

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Armenien ist auf 43 878 gestiegen.

AZERTAC zufolge teilte dies das Zentrum für Kontrolle und Prophylaxe von Krankheiten des Gesundheitsministeriums dieses Landes mit.

Während des Tages wurden 97 neue Fälle gemeldet.

In den vergangenen 24 Stunden seien 268 weitere Corona-Patienten aus anderen Gründen gestorben. Bisher starben in Armenien 881 Menschen an der Lungenkrankheit.

Armenien behandelt derzeit 4373 aktive Corona-Kranke, hieß es im Bericht weiter.