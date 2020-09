Armenien: Zahl der Corona-Infektionen steigt auf 45.500

Tiflis, 11. September, AZERTAC

In Armenien ist die Gesamtzahl der Corona-Infektionen auf 45.500 gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden wurden 177 neue Fälle gemeldet. 3 weitere Menschen starben an COVID-19, womit die Gesamtzahl der Todesfälle auf 909 erhöht.

AZERTAC zufolge geht das aus einem Bericht des Zentrums für Kontrolle und Prophylaxe von Krankheiten des Gesundheitsministeriums dieses Landes hervor.

280 weitere Corona-Patienten starben aus anderen Gründen. Armenien behandelt derzeit 2.880 aktive Corona-Kranke, hieß es.