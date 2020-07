Armenien: Zahl der Corona-Tote steigt auf 560

Tiflis, 11. Juli, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind in Armenien 489 neue Infektionen bestätigt worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen auf 31.392 erhöht. 13 weitere Corona-Patienten starben an der Lungenkrankheit. Das geht aus einem Bericht des Zentrums für Kontrolle von Krankheiten des Gesundheitsministeriums dieses Landes hervor, wie das georgische Büro von AZERTAC mitteilte.

Bisher wurden in Armenien mit knapp drei Millionen Einwohnern 560 Todesfälle registriert, hieß es in dem Bericht weiter.