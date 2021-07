Armenien hält Waffenstillstand nicht ein und beschießt aserbaidschanische Stellungen in Richtung Kelbadschar weiter

Baku, 29. Juli, AZERTAC

Die Lage im befreiten aserbaidschanischen Gebiet Kelbadschar an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze bleibt weiter angespannt.

Am Donnerstag, dem 29. Juli, von 02:45 bis 03:40 Uhr Lokalzeit haben armenische Einheiten, die in der Nähe des Dorfes Yuchari Sortscha im Bezirk Basarkecar stationiert sind, Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung des Dorfes Zäylik in der Region Kelbadschar mit Maschinengewehren und Granaten erneut unter Beschuss genommen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC ergreifen aserbaidschanische Einheiten Gegenmaßnahmen, um Provokationen der armenischen Seite in dieser Richtung zu verhindern.

Aserbaidschanische Einheiten behalten derzeit die volle Kontrolle über die Einsatzsituation in diesem Bereich bei, hieß es weiter.