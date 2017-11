Armenien setzt Minenwerfer im Kaliber 60 mm ein

Baku, 25. November, AZERTAC

Trotz Waffenruhe hält die Spannung an der aserbaidschanisch-armenischen Front an. Armenien respektiert Waffenstillstand in vollem Umfang nicht. Die bewaffneten armenischen Einheiten versuchen wie immer, die Lage an der Front zu verschärfen und brechen den Waffenstillstand jeden Tag.

Wie das aserbaidschanische Verteidigungsministerium gegenüber der Nachrichtenagentur AZERTAC erklärte, haben die armenische bewaffneten Einheiten den Waffenstillstand an verschiedenen Richtungen der Front tagsüber 146 Mal gebrochen. Dabei setzten feindliche Einheiten Granatwerfer im Kaliber 60 mm (1 Geschoss) ein, hieß es in der Meldung.