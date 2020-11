Armenien verstößt erneut gegen humanitären Waffenstillstand an der Staatsgrenze

Baku, 3. November, AZERTAC

Die armenischen Streitkräfte haben Stellungen der aserbaidschanischen Armee an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze mit Mörsern und anderen Waffen unter Beschuss genommen.

Am 3. November wurden von 00:25 bis 04:45 Uhr Positionen aserbaidschanischer Einheiten in den Regionen Towus, Gadabay (deutsch Gädäbäy) und Dashkasan (deutsch Daschkäsän) in Aserbaidschan aus den Regionen Berd, Chambarak und Wardenis in Armenien beschossen.