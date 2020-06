Armenien zählt mehr als 10.000 Corona-Infizierte

Tiflis, 2. Juni, AZERTAC

Binnen 24 Stunden haben sich 517 Menschen in Armenien mit Covid-19 infiziert, 19 Erkrankte sind gestorben.

AZERTAC zufolge teilte dies der Gesundheitsminister Armeniens Arsen Torosyan mit.

Armenien zählt 10 009 Infektionen. Bisher wurden 158 Todesfälle nachgewiesen. Derzeit gibt es in Armenien 6368 aktive Corona-Erkrankte. Derzeit gibt es in Armenien 5483 aktive -Kranken, hieß es in der Meldung weiter. Der Minister fügte hinzu, dass 440 der mit Covid-19 infizierten Personen in Armenien in einem kritischen Zustand und 55 weitere Patienten in einem schweren Zustand sind. 16 Patienten werden künstlich beatmet, sagte er.