Armenier provoziert erneut in Richtung Kelbadschar- Schießerei geht weiter

Baku, 13. November AZERTAC

Am Samstag in den Mittagsstunden begannen Einheiten der armenischen Streitkräfte auf die Stellungen der aserbaidschanischen Armee in Richtung der Siedlung Zeylik in der aserbaidschanischen Region Kelbadschar aus ihren Positionen in der Siedlung Yukhari Shorja in der Region Basarkechar mit Schusswaffen verschiedener Kaliber, Scharfschützengewehren und Granatwerfern zu schießen.

Nach Angaben des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums ergreifen Einheiten der aserbaidschanischen Armee Gegenmaßnahmen, um die Provokation der armenischen Seite in dieser Richtung zu verhindern. Die Schießerei geht in dieser Richtung weiter.

Es gibt keine Verluste unter aserbaidschanischen Soldaten. Aserbaidschanische Einheiten behalten derzeit die volle Kontrolle über die Einsatzsituation in dieser Richtung bei, hieß es.