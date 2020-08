Armenische Armeeeinheiten beschießen Dorf Gapanli in der Region Tartar

Baku, 26. August, AZERTAC

Die armenischen Streitkräfte verletzten die vereinbarte Waffenruhe an der Front systematisch und haben aserbaidschanische Zivilisten erneut ins Visier genommen.

Am 26. August gegen 05:00 Uhr wurden das Dorf Gapanli in der Region Tartar von armenischen Einheiten aus ihren Positionen in den armenisch besetzten Gebieten Aserbaidschans mit großkalibrigen Maschinengewehren und Scharfschützengewehren unter Beschuss genommen, wie AZERTAC berichtet.

Durch den Beschuss wurde das Haus von einem Dorfbewohner beschädigt.