Armenische Einheiten bombardieren wieder zivile aserbaidschanische Siedlungen

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

In der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober bleibt die Lage an der Front in Richtung Aghdara-Aghdam und Füsuli-Hadrut-Jabrail angespannt.

Die armenischen Streitkräfte, die gegen vereinbarte hu manitäre Waffenpause grob verstoßen, beschießen zivile aserbaidschanische Siedlungen weiter.

Das teilte das Verteidigungsministerium der Republik Aserbaidschan am Sonntag mit.