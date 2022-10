Armenische Einheiten schießen auf aserbaidschanisches Militärfahrzeug KamaAZ

Baku, 21. Oktober, AZERTAC

In den Nachtstunden am 20. Oktober haben Einheiten der armenischen Streitkräfte von ihren Standorten in Richtung der Dörfer Gunashli und Yukhari Shorja in der Region Basarkechar mit Pausen aus Waffen verschiedener Kaliber aserbaidschanische Stellungen in Richtung der Siedlungen Astaf in der Region Daschkasan sowie Zaylik und Mollabayramli in der Region Kelbadschar beschossen, teilte das Verteidigungsministerium Aserbaidschans mit.

Armenische Einheiten haben zugleich auf aserbaidschanisches Militärfahrzeug KamAZ geschossen, das in Richtung des Dorfes Zaylik im Rayon Kelbadschar Nachschub für aserbaidschanische Einheiten transportiert.

Es gibt keine Verletzte unter dem aserbaidschanischen Personal, obwohl das Fahrzeug der aserbaidschanischen Armee beschädigt wurde.